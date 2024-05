Acciottolato da giardini

Sostantivo

Curiosità su: La ghiaia è quel tipo di materiale inerte, non friabile, non idrosolubile (come invece è, ad esempio, il gesso), che, provenendo dalla frantumazione di roccia compatta per azione naturale, ha subìto un'ulteriore azione meccanica abrasiva da parte di acqua e ghiaccio, con conseguente arrotondamento degli spigoli e dei bordi (ciottolo). In mancanza di questa azione abrasiva, si hanno spigoli acuti, ed il materiale si denomina pietrisco. Per come avviene la formazione della ghiaia, essa presenta una buona resistenza al gelo e a compressione.

ghiaia ( approfondimento) f sing (pl.: ghiaie)

(geologia) frammenti rocciosi, di piccole dimensioni, modellati dall'acqua utilizzati per la ricopertura delle strade

Sillabazione

ghíà | ia

Pronuncia

IPA: /'gjaja/

Etimologia / Derivazione

dal latino glarea

Sinonimi

sassi, sassolini, ciottoli, ghiaino, pietrisco, breccia

Parole derivate

ghiaiata, ghiaieto, inghiaiare

Varianti