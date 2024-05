La Soluzione ♚ Vecchia azienda telefonica La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIP . Ecco la soluzione verificata per la definizione Vecchia azienda telefonica. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Vecchia azienda telefonica: Noverca olimpia (azienda) olivetti scheda telefonica security operation center servizio bitstream società esercizi telefonici sip (azienda) società idroelettrica... SIP (Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni, precedentemente Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, originariamente Società Idroelettrica Piemonte) è stata la principale azienda di telecomunicazioni italiana, appartenente al gruppo IRI, attiva dal 1964, per poi essere trasformata in Telecom Italia S.p.A. (oggi TIM) nel 1994. È sorta dalla fusione di diverse società: STIPEL, TELVE, TIMO, TETI e SET.

