Curiosità su Uno spazio delimitato: E sia la parola "hortus" (latino) che "kepos" (greco), indicano uno spazio delimitato, chiuso. i latini avevano altri termini per definire i giardini... Il termine settore indica in generale una parte di qualcosa rispetto ad un determinato criterio di suddivisione, ma assume significati specifici in molti campi: In geometria, il settore circolare è la porzione di un cerchio racchiusa da due raggi e da un arco di circonferenza. In economia, si dividono le attività produttive in settori: Settore primario (attività che hanno a che fare con le risorse naturali come agricoltura e allevamento) Settore secondario (attività industriali) Settore terziario (servizi) Il termine Terzo settore indica le attività che si collocano tra lo stato (settore pubblico) e il mercato, ma non sono riconducibili né ...

