L Abner dei fumetti

l

(metrologia) simbolo del litro (matematica) simbolo della lunghezza (linguistica) simbolo della consonante laterale alveolare nell'Alfabeto fonetico internazionale

Lettera

l ( approfondimento) (maiuscolo: L)

dodicesima lettera dell'alfabeto latino

Lettera

l (maiuscolo: L)

decima lettera dell'alfabeto italiano

Pronome

l inv

(letterario) troncamento dei pronomi personali clitici "la", "le", "li", "lo", quando sono uniti ad un altro clitico e precedono una consonante La Radegonda, se non glie l disse, glie l diede ad intendere. (Vittorio Imbriani: Dio ne scampi dagli Orsenigo , Capitolo undicesimo)

Giorno verrà, presago il cor mel dice. (Omero, traduzione di Vincenzo Monti: Iliade, Libro VI, v. 585)

Sostantivo

l f o m inv

decima lettera dell'alfabeto italiano

Sillabazione

(lettera) non fa sillaba a sé; quando è seguita da vocale fpa .

sillaba con la vocale o dittongo che segue; quando è seguita da consonante, fa sillaba con la vocale o dittongo che precedel!

(pronome) non fa sillaba a sé, si unisce alla sillaba che precede (sostantivo) l

Pronuncia

(lettera) da sola rappresenta la consonante laterale alveolare (IPA: [l] ); raddoppiata "ll" ne prolunga la pronuncia (IPA: P[l] ); a inizio di parola la pronuncia si raddoppia (IPA: [l] ) se è preceduta dalla vocale accentata di un polisillabo tronco o da un monosillabo tonico terminante per vocale; fa parte del digramma gl e del trigramma gli che rappresentano la consonante laterale palatale (IPA: [] ), la cui pronuncia è sempre prolungata (IPA: [] ) quando è preceduta da vocale; in poche eccezioni "g" e "l" si pronunciano separate (IPA: [gl] ) (pronome) IPA: /l/ (sostantivo) IPA: /'l.le/

Etimologia / Derivazione

(pronome) troncamento di la, le, li e lo

Termini correlati

(lettera) gl, gli, L, ll

gl, gli, L, ll (pronome) cel, gliel, mel, tel, vel

cel, gliel, mel, tel, vel (sostantivo) elle

