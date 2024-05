La Soluzione ♚ Una capitale nordafricana La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAIRO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una capitale nordafricana. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una capitale nordafricana: Tenerife, con capitale santa cruz de tenerife, cui fanno riferimento la palma, la gomera e el hierro e la provincia di gran canaria, con capitale las palmas... Il Cairo (in arabo , al-Qahira) è la capitale dell'Egitto. Situata poco a sud rispetto al delta del Nilo, conta circa 18 milioni di abitanti nel governatorato omonimo e circa 20,4 milioni di residenti nell'area metropolitana adiacente, creando la megalopoli cairota: il Grande Cairo (in arabo , Al-Qahira al-kubra). Il Cairo è pertanto la città più popolosa dell'Africa, l'agglomerato urbano africano più popoloso e la seconda area metropolitana africana più popolosa dopo Lagos. Il Cairo viene spesso chiamata con il nome Mir (in arabo , pronunciato Mar in lingua araba egiziana), termine utilizzato anche per ...

