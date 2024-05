La Soluzione ♚ Trasferimento da una nave all altra La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRASBORDO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Trasferimento da una nave all altra. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Trasferimento da una nave all altra: Il cristoforo colombo fu una nave scuola della regia marina usata, unitamente all’amerigo vespucci, per l'addestramento degli allievi ufficiali fino alla... Il trasbordo è l'operazione di trasferire il carico merci da un mezzo di trasporto ad un altro. Più in generale il termine 'trasbordo' viene utilizzato come traduzione del termine in lingua inglese transshipment (scritto prevalentemente anche transhipment), per indicare la movimentazione via mare di merci, o di contenitori, in un luogo intermedio, per poi essere trasferite verso un'altra destinazione. Il trasbordo è utilizzato per cambiare il mezzo di trasporto durante la spedizione della merce, per esempio da un trasporto marittimo verso uno ferroviario. Viene utilizzato anche per combinare spedizioni di piccole dimensioni in spedizioni di ...

