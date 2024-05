La Soluzione ♚ Il settimo mese sul datario La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LUG . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il settimo mese sul datario. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il settimo mese sul datario: Aveva, perciò, il vantaggio di ridare il significato originario ai nomi di alcuni mesi come: settembre ("settimo mese"), ottobre ("ottavo mese"), novembre... Lúg o Lugh (in antico irlandese Lúg, medio irlandese Lúgh, irlandese moderno Lú) è una divinità celtica. Preminente soprattutto nella mitologia irlandese, dove è un membro dei Túatha Dé Danann, è presente anche nella mitologia celtica con il nome di Lugus, e in quella gallese, con il nome di Lleu Llaw Gyffes. I suoi epiteti principali sono Lámfada (dal lungo braccio) e Samildánach (simpolitecnico). Lúg è un dio sacerdotale e militare che protegge i mercanti, i viaggiatori e i ladri. È associato all'abilità e alla maestria in molteplici discipline, comprese le arti. È anche associato ai giuramenti, alla verità e alla legge, e alla legittima ...

