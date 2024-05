La Soluzione ♚ Profonde gole montane La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANALONI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Profonde gole montane. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Profonde gole montane: 085703°n 13.567829°e42.085703; 13.567829 le gole di celano (dette anche gole di aielli-celano) sono delle gole situate tra i territori comunali di aielli... Canalone – in geografia, una incisione di una parete rocciosa Canalone – in alpinismo, un canale compreso fra due fianchi rocciosi, sovente ricoperto di ghiaccio. Molto spesso un canalone è la via più breve per raggiungere la vetta di un monte Canalone – fuoripista sciistico che si trova nel comune di Madesimo Canalone Miramonti – pista sciistica a Madonna di Campiglio Il canalone – nome popolare con cui è chiamato la lama Lamasinata, corso d'acqua effimero fra i quartieri Stanic e San Girolamo di Bari, Palo del Colle, Modugno e Bitetto CanalOne – canale della Switchover Media

