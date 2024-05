La Soluzione ♚ Pistola da sceriffo La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLT . Ecco la soluzione verificata per la definizione Pistola da sceriffo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Pistola da sceriffo: Lo sceriffo senza pistola (the boy from oklahoma) è un film del 1954 diretto da michael curtiz. è un western statunitense ambientato nel territorio del... La Colt M1911, designata dalla U.S. Army come Automatic Pistol, Caliber .45, M1911 (pistola automatica M1911 calibro .45), è una pistola semiautomatica ad azione singola, progettata da John Browning per le cartucce .45 ACP e prodotta dalla Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company, quando fu assegnata nel 1911 come pistola d'ordinanza delle United States Armed Forces, fino al 1985. Venne largamente usata nella prima e nella seconda guerra mondiale, e nelle guerre di Corea e Vietnam. Ne sono stati prodotti 2 700 000 esemplari in totale, nelle versioni M1911 e M1911A1.

