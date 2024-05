La Soluzione ♚ È pane per i nostri lettori La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ENIGMISTICA . Ecco la soluzione verificata per la definizione È pane per i nostri lettori. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su E pane per i nostri lettori: Dichiarato esplicitamente che la funzione dell'arte e della letteratura, per lui, deve orientare i lettori secondo tre coordinate estetico-paideutiche ben... La Settimana Enigmistica è un periodico di enigmistica edito ininterrottamente in Italia dal 1932. Tra i più diffusi e noti settimanali del paese, ha superato i 4800 numeri e può essere acquistato anche all'estero. Viene pubblicato ogni giovedì, mentre fino al 2 gennaio 2014 usciva ogni sabato; dall'estate 2014 è anche scaricabile in formato digitale su tablet iPadOS, Android e Kindle. L'attuale sede della direzione e della redazione si trova a Milano, nel palazzo Vittoria in piazza Cinque Giornate 10, mentre la sede storica, così come leggibile sul numero 1, era ubicata in via Enrico Noë 43.

