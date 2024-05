La Soluzione ♚ Località del Trentino La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOENA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Località del Trentino. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Localita del trentino: Il trentino-alto adige (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale... Moena (invariato in ladino) è un comune italiano di 2 570 abitanti della provincia autonoma di Trento, in Trentino-Alto Adige, situato in Val di Fassa, sul confine con la val di Fiemme. È uno dei 18 comuni che formano la Ladinia, uno dei 6 che formano il Comun General de Fascia e uno degli 11 che formano la Magnifica Comunità di Fiemme.

