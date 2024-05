La Soluzione ♚ Lei all altare La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPOSA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lei all altare. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lei all altare: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi altare (disambigua). un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. in... Il matrimonio è un atto giuridico che indica l'unione consensuale fra due persone, a fini civili, religiosi o a entrambi i fini e che di norma viene celebrato attraverso una cerimonia pubblica detta nozze, comportando diritti e obblighi fra gli sposi e nei confronti dell'eventuale prole. Nell'Antico Testamento, cui fanno riferimento le tre religioni abramitiche (ebraismo, cristianesimo, islam), sono presenti casi di poligamia e di ripudio della moglie; qui il matrimonio è sempre fra un uomo e una donna ed è concepito come un dono di Dio per il bene terreno e ultraterreno di entrambi gli sposi (Genesi 2:18-22; Proverbi 18:22, 31:30; ...

