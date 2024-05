La Soluzione ♚ Formazione anomala di tessuto in un organo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FIBROSI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Formazione anomala di tessuto in un organo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Formazione anomala di tessuto in un organo: Citazioni di o su organo wikizionario contiene il lemma di dizionario «organo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su organo (en) organ, su enciclopedia... La fibrosi cistica (abbreviata spesso come FC, detta anche mucoviscidosi o malattia fibrocistica del pancreas) è una malattia genetica trasmessa con modalità autosomica recessiva, causata da una mutazione nel gene CFTR, il quale codifica per una proteina che funziona come canale per il cloro detta CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator). La fibrosi cistica è la malattia genetica ereditaria mortale più comune nella popolazione caucasoide. La sintomatologia, che coinvolge differenti organi interni, è riconducibile all'anomalia nell'escrezione del cloro, normalmente mediata dalla proteina codificata dal gene CFTR. Tale ...

Altre Definizioni con fibrosi; formazione; anomala; tessuto; organo;