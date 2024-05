La Soluzione ♚ Fisico russo Nobel nel 2000 La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALFEROV . Ecco la soluzione verificata per la definizione Fisico russo Nobel nel 2000. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Fisico russo nobel nel 2000: Aleksandrovic brodskij (premio nobel nel 1987) scrisse poesie in russo e prose in inglese. per questi tre premi nobel per la letteratura, vengono considerati... Žores Ivanovic Alfërov (in russo , traslitterato anche come Jores Ivanovich Alfiorov; Vitebsk, 15 marzo 1930 – San Pietroburgo, 1º marzo 2019) è stato un fisico e politico sovietico, dal 1991 russo. Ha contribuito significativamente alla moderna fisica delle eterostrutture e all'elettronica.

Altre Definizioni con alferov; fisico; russo; nobel; 2000;