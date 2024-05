La Soluzione ♚ La domestica dai proverbiali conti La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SERVA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La domestica dai proverbiali conti. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La domestica dai proverbiali conti: Del regno di vespasiano. la pace di vespasiano divenne proverbiale. distrutto, quindi, il tempio di gerusalemme e dispersa la popolazione, gli ebrei non... Il Serva (in veneto: Severa) è un corso d'acqua del Veneto. Nasce in comune di Quinto di Treviso. Scorre tra il Bigonzo e il Zermanson attraversando Preganziol e Casale sul Sile dove poi si getta nel Sile. Fa parte del comprensorio del consorzio di bonifica Acque Risorgive, ma i primi 5,82 km sono gestiti dal consorzio di bonifica Piave. L'idronomio, anticamente Serua e Serra, avrebbe una radice prelatina ser- o sar- indicante un corso d'acqua. Dal rio traeva il nome anche un insediamento, uno degli antichi comuni di Casale, che avrebbe però origini medievali.

