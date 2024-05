La Soluzione ♚ Degni di compassione La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PENOSI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Degni di compassione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Degni di compassione: Rendere testimonianza, se possano succedere in un feudo e se siano degni di compassione e si sofferma, eccettuando il quesito se siano o meno da annoverarsi... Penose è un termine colloquiale olandese usato per descrivere il crimine organizzato ad Amsterdam e in altre grandi città dei Paesi Bassi (Rotterdam, Eindhoven).

Altre Definizioni con penosi; degni; compassione;