La Soluzione ♚ La danzatrice e coreografa tedesca Bausch La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La danzatrice e coreografa tedesca Bausch. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La danzatrice e coreografa tedesca bausch: Philippine bausch detta pina (solingen, 27 luglio 1940 – wuppertal, 30 giugno 2009) è stata una coreografa, ballerina e insegnante tedesca. tra le più... La Pina, pseudonimo di Orsola Branzi (Firenze, 20 giugno 1970), è una conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e rapper italiana. Ha debuttato come rapper facendo parte della crew tutta al femminile Le Pine da cui ha poi tratto il suo nome d'arte. Dopo aver collaborato in diverse occasioni con gli Otierre, ha esordito con un suo primo album nel 1995, a cui ne sono seguiti altri due rispettivamente nel 1998 e nel 2000, nati dalla collaborazione con The Soul Kingdom (Giuliano Palma e Patrick Benifei dei Casino Royale). Negli anni novanta debutta anche come speaker radiofonica, poi diventata la sua principale attività negli anni ...

Altre Definizioni con pina; danzatrice; coreografa; tedesca; bausch;