Cotillard attrice

MARION

Marion Cotillard (IPA: [ma.j~ k.ti.ja]; Parigi, 30 settembre 1975) è un'attrice, modella e cantante francese, vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice nel 2008. La partecipazione a Taxxi nel 1998, nonché ai seguiti Taxxi 2 (2000) e Taxxi 3 (2003), le ha garantito notorietà nel paese d'origine, al quale è rimasta artisticamente legata nella prima fase della carriera. Ha raggiunto fama a livello internazionale per le collaborazioni con registi come Tim Burton, Ridley Scott, Christopher Nolan, Woody Allen. Nel 2007, il suo ritratto della cantante Édith Piaf in La Vie en rose le ha valso, tra gli altri riconoscimenti, l'Oscar alla miglior attrice.

