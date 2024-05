La Soluzione ♚ Un cane di origine britannica La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : POINTER . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un cane di origine britannica. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un cane di origine britannica: Altri file su cane da pastore belga malinois (en) caroline coile, belgian malinois, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (de) il... Il pointer è una razza canina di origine britannica che prende il nome dalla sua capacità di puntare la preda (to point in lingua inglese). Le origini della razza non sono chiare visto che gli allevatori francesi, spagnoli ed italiani rivendicano l'apporto di sangue dei rispettivi bracchi nazionali nella selezione della razza, che comincia a raccogliere i primi successi venatori dopo il 1800.

