Un azienda di rider La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : JUST EAT .

Curiosità su Un azienda di rider: Il rider, in italiano anche ciclofattorino, è un lavoratore che effettua consegne a domicilio, per lo più di cibo, spostandosi prevalentemente con cicli... Just Eat è un servizio in rete di ordinazione e consegna pasti che agisce come intermediario fra il ristoratore e i clienti. Ha sede a Londra e opera in 13 paesi in Europa, Asia, Oceania e nelle Americhe. Fondata in Danimarca e in seguito trasferita nel Regno Unito, la piattaforma consente ai clienti di cercare ristoranti locali da asporto, effettuare ordini e pagare in rete e di scegliere tra le opzioni di ritiro o consegna. È stato quotato alla Borsa di Londra sino a quando non è stato acquisito da Takeaway.com nel febbraio del 2020.

