La Soluzione ♚ Amore per gli antichi greci La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EROS .

Curiosità su Amore per gli antichi greci: La philìa (filia, in greco antico fa) è una forma di amore descritta nella letteratura e filosofia greche antiche, in cui prevale la dimensione fraterna... Eros (in greco antico: , Éros) è, nella religione greca, il dio dell'amore fisico e del desiderio, in latino conosciuto come Cupido. Nella cultura greca antica l'eros è ciò che fa muovere verso qualcosa, un principio divino che spinge verso la bellezza. In ambito greco, quindi, non vi era una precisa distinzione tra «la passione d'amore e il dio che la simboleggiava».

