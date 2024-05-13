Gli antichi greci concittadini di Menelao e Agamennone

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli antichi greci concittadini di Menelao e Agamennone' è 'Micenei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MICENEI

Perché la soluzione è Micenei? I Micenei erano un popolo dell'età del bronzo che abitava la regione della Grecia e che si sviluppò intorno al 1600 a.C. La loro civiltà è nota per aver lasciato importanti testimonianze archeologiche, come i grandi palazzi e le tombe elaborate. Essi furono i protagonisti di numerosi eventi storici e mitologici, tra cui la guerra di Troia. La loro presenza rappresenta un elemento fondamentale nel panorama storico e culturale dell'antica Grecia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli antichi greci concittadini di Menelao e Agamennone". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Gli antichi greci concittadini di Menelao e Agamennone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Micenei

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Micenei

M Milano I Imola C Como E Empoli N Napoli E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli antichi greci concittadini di Menelao e Agamennone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Micenei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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