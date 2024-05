La Soluzione ♚ Un affluente del Danubio La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ILLER . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un affluente del Danubio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un affluente del danubio: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi danubio (disambigua). il danubio (anticamente danoia; in tedesco donau; in ungherese duna; in romeno... Iller Pattacini, talvolta indicato come Pataccini o con gli pseudonimi di Lunero e Iller Pat (Barco, 7 ottobre 1933 – Barco, 3 settembre 2006), è stato un compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano. Figlio d'arte – il padre Tienno Pattacini fu un clarinettista, sassofonista e compositore –, ha composto il celebre brano Una lacrima sul viso, canzone firmata con lo pseudonimo di "Lunero" e portata al successo da Bobby Solo al Festival di Sanremo 1964.

Altre Definizioni con iller; affluente; danubio;