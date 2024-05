La Soluzione ♚ Il sistema di rotaie su cui viaggiano i treni La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FERROVIA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il sistema di rotaie su cui viaggiano i treni. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il sistema di rotaie su cui viaggiano i treni: () è la rete ferroviaria giapponese di treni ad alta velocità sulla quale viaggiano i cosiddetti "treni proiettile" (in giapponese dangan ressha... Con il termine ferrovia (coniato intorno alla metà del XIX secolo, in precedenza denominata strada ferrata o strada di ferro), s'intende generalmente l'infrastruttura di trasporto terrestre, idonea alla circolazione di treni. Per estensione, la medesima parola assume anche il significato di "linea ferroviaria" o di "sistema ferroviario", indicando in quest'ultimo caso tutte le infrastrutture, la tecnologia e il personale, necessari a garantire la circolazione dei treni sulle linee ferroviarie.

