Curiosità su Nei suoi libri racconta la vita di altri: Serie di romanzi di fantascienza per ragazzi dello scrittore statunitense james dashner, composta dai libri il labirinto (2009), la fuga (2010) e la rivelazione... Una biografia (dal greco bíos ß "vita" e gráphein fe, "scrivere") è un testo che contiene la ricostruzione complessiva della vita di una persona, scritto in forma narrativa o di saggio. Quando proviene dallo stesso soggetto, si ha una autobiografia. La storiografia dell'esistenza di una persona è variata nel corso dei secoli in funzione non solo del contesto culturale e del modello letterario, ma anche della considerazione dell'individualità e dell'incidenza delle varie fasi della vita. Attualmente si sono diffuse biografie che, sfruttando gli studi psicoanalitici, dedicano ampio spazio all'infanzia del protagonista; altre culture ...

