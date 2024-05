La Soluzione ♚ La zona del Dom Pérignon La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CHAMPAGNE . Ecco la soluzione verificata per la definizione La zona del Dom Pérignon. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La zona del dom perignon: Ultime ricerche storiche (in particolare i lavori di bonal) che ritengono dom pérignon, seppur tra i fondatori della moderna enologia, completamente estraneo... Lo champagne (in italiano, raro, sciampagna) è un vino spumante francese ad appellation d'origine contrôlée (AOC), prodotto con metodo classico; famoso in tutto il mondo e comunemente associato ai concetti di lusso e festa. Prende il nome dalla provincia storica della Champagne, situata nella regione francese del Grande Est, dove il vino è prodotto.

