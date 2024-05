La Soluzione ♚ Una modifica che si apporta al piano regolatore La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VARIANTE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una modifica che si apporta al piano regolatore. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una modifica che si apporta al piano regolatore: Agosto 1942, n. 1150, insieme ai vari piani regolatori come il piano regolatore generale (prg), il piano regolatore generale intercomunale e il programma di... Variante – in fonologia, possibile realizzazione fonetica di un fonema Variante – in linguistica, forma alternativa di un idioma Variante – in filologia, ogni lezione tràdita diversa da quella pubblicata in un'edizione critica Variante – negli sport motoristici, sinonimo di chicane Variante (passante o bypass) – tratto di strada che costituisce un'alternativa ad un tratto di strada già esistente Variante – manga ideato da Iqura Sugimoto Variante – creatura della saga di Shannara

