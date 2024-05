La Soluzione ♚ Stringono al polso la persona arrestata La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MANETTE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Stringono al polso la persona arrestata. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Stringono al polso la persona arrestata: Dai gappisti, assieme al portavivande e staffetta della osoppo giovanni cussig "afro", che fu rapinato dell'orologio da polso da un gappista, ma presto... Le manette sono dispositivi di ritenuta progettati per assicurare i polsi di un individuo in prossimità l'uno dell'altro. Sono costituiti da due parti, collegate tra loro da una catena o una barra rigida. Ogni bracciale ha un braccio rotante che si innesta con un cricchetto che ne impedisce l'apertura una volta chiuso attorno al polso di una persona. Senza la chiave, le manette non possono essere rimosse senza conoscenze specialistiche e la persona ammanettata non può muovere i polsi a più di pochi centimetri o pollici di distanza, rendendo molte attività difficili o impossibili. Le manette sono spesso utilizzate da agenti di polizia o dai ...

