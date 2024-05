La Soluzione ♚ Quelli ricamati sono spesso su credenze o comò La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CENTRINI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Quelli ricamati sono spesso su credenze o comò. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Quelli ricamati sono spesso su credenze o como: E desiderosa di abbandonare il governo: "essendo io di carne et ossa, como sono, vengo molte volte in desperatione de levarmi da questo infelice governo... Il centrino è un piccolo manufatto tessile d'arredamento realizzato come merletto o ricamo. Di forma solitamente rotonda o tondeggiante (ovale o composita) raramente spigolosa (quadrato o rombo) si appoggia su mobili come credenze, comò o tavoli con due funzioni: Decorativa, rallegrava i mobili, spesso scuri, mettendo in risalto gli oggetti che vi venivano posti: vasi, statuette e ninnoli. Protettiva, evitava i graffi sui piani dei mobili, fungeva da poggiatesta su poltrone e divani, assorbiva i liquidi se messo su vassoi o tavolini. Si può realizzare con l'uncinetto, il tombolo, i ferri da maglia o solamente con l'ago, con filati sottili ...

