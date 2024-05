La Soluzione ♚ Il parco divertimenti nei pressi di Verona La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GARDALAND . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il parco divertimenti nei pressi di Verona. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il parco divertimenti nei pressi di verona: Montagna russa del parco divertimenti italiano di gardaland, situato nei pressi di castelnuovo del garda, in provincia di verona. costruito sul sito... Gardaland Resort (in passato Gardaland Park), detto anche semplicemente Gardaland, è un parco divertimenti italiano situato in località Ronchi tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, in provincia di Verona. Il parco è adiacente al lago di Garda, dal quale prende il nome, anche se non si affaccia direttamente su di esso (il lago è però visibile dalle attrazioni più alte), ed è attraversato dal torrente naturale Dugale, affluente del lago. Coprendo al 2015 una superficie di 445 000 metri quadrati, Gardaland è la seconda attrazione turistica italiana in assoluto per numero di biglietti venduti, superata solo dal Colosseo di Roma. Nel ...

