Il parco divertimenti con Topolino e Paperino

: Ubicato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, è stato inaugurato nel 1955. Disneyland o Disneyland Park è il primo parco divertimenti aperto dalla Walt Disney Company e l'unico inaugurato in vita da Walt Disney in persona. .

Italiano: Sostantivo: pallavolo ( approfondimento) f sing . (sport) gioco di squadra in cui le squadre che si contendono stanno in uno spazio di gioco rettangolare diviso in due parti da una rete. L'obiettivo del gioco è quello di inviare la palla sul pavimento dello spazio avversario senza che gli avversari la intercettino. Sillabazione: pal | la | vó | lo. Pronuncia: IPA: /palla'volo/ . Etimologia / Derivazione: composto da palla e volo .