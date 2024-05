La Soluzione ♚ Ninfe abitatrici degli alberi La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMADRIADI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ninfe abitatrici degli alberi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ninfe abitatrici degli alberi: Auloniadi che si aggirano nei burroni scoscesi. alseidi è l'appellativo delle abitatrici dei boschi che, particolarmente amate dalla cacciatrice artemide, fanno... Le amadriadi (in greco antico: µadde, Hamadryádes; da Hama e Drys, "coesistente con gli alberi") sono figure della mitologia greca che vivono all'interno degli alberi. Esse sono un tipo particolare di Driadi, le quali sono loro volta un tipo particolare di ninfe. Sono in parte associabili alle Querquetulanae, le ninfe romane del querceto. Le amadriadi nascono legate a un certo albero; alcuni credono si tratti dell'albero reale, siano cioè una sua personificazione, mentre le normali driadi sono entità spirituali o divinità degli alberi. Se l'albero è morto, pure l'amadriade associata a esso muore, ed è per questo che gli dei puniscono ...

Altre Definizioni con amadriadi; ninfe; abitatrici; alberi;