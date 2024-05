La Soluzione ♚ Il materassino da judo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TATAMI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il materassino da judo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il materassino da judo: Significati, vedi judo (disambigua). il judo (, judo, via della cedevolezza) adattato anche come giudo o giudò, è un'arte marziale, uno sport da combattimento... Il tatami () è una tradizionale pavimentazione interna giapponese composta da pannelli rettangolari modulari, costruiti con un telaio di legno o altri materiali rivestito da paglia intrecciata e pressata. Nella nomenclatura giapponese, la stanza con pavimento di questo tipo viene chiamata washitsu ( "stanza giapponese"), in contrapposizione alla yoshitsu ( "stanza occidentale") che presenta un qualunque altro tipo di pavimento.

Altre Definizioni con tatami; materassino; judo;