La Soluzione ♚ Mai lette sui giornali La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INEDITE .

Curiosità su Mai lette sui giornali: Giornalista rispondeva ai lettori sui temi più caldi dell'attualità. in breve tempo diventò una delle rubriche più lette d'italia. grazie al successo della... Inedito è il quattordicesimo album (il decimo in studio) della cantante italiana Laura Pausini, pubblicato in tutto il mondo l'11 novembre 2011. L'album viene pubblicato in lingua spagnola con il nome Inédito il 15 novembre 2011. Il 27 novembre 2012 viene pubblicata la Special Edition contenente il CD Inedito con l'aggiunta di tracce live e il DVD registrato durante l'Inedito World Tour 2011-2012, diretto da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni. Vende oltre 360.000 copie in Italia.

