La Soluzione ♚ Frutto consumato anche secco La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PRUGNA .

Curiosità su Frutto consumato anche secco: Conservata ben al di là del normale periodo di conservazione. la frutta secca può essere consumata così com'è oppure può essere impiegata come ingrediente nella... Il pruno europeo, chiamato anche prugno o susino (Prunus domestica L., 1753), è una pianta della famiglia delle Rosacee che produce i frutti noti col nome di prugna o susina. Il frutto contiene le vitamine A-B1-B2 e C e alcuni sali minerali: il potassio, il fosforo, il calcio e il magnesio. La polpa della susina è utile al fegato per compiere il processo della secrezione biliare.

