Curiosità su Danza ungherese: Rapsodie ungheresi. aiuto danza ungherese n°5 (info file) arthur nikisch suona la danza ungherese n. 5 dal punto di vista formale la danza ha una forma... La csárdás o csárda o czardas, detta in italiano ciarda, è una danza popolare ed un genere musicale ungherese. I due sono tra loro strettamente legati, con un'introduzione lenta, ma espressiva ed un finale dal ritmo incalzante e frenetico. La ciarda si è diffusa a partire dalla prima metà del XIX secolo e il termine deriva dall'ungherese csárdás che significa «dell'osteria»; trattasi in effetti di un ballo originariamente danzato principalmente in tali locali. È caratterizzata da: metro binario (2/4) fortemente sincopato introduzione lenta e patetica continuazione selvaggia e sfrenata Fu inserita diffusamente da Franz Liszt nelle sue ...

