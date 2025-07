Una caratteristica danza popolare ungherese nei cruciverba: la soluzione è Ciarda

CIARDA

Curiosità e Significato di Ciarda

La parola Ciarda è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ciarda.

Perché la soluzione è Ciarda? La parola Ciarda si riferisce a una caratteristica danza popolare ungherese, spesso accompagnata da movimenti vivaci e ritmici che esprimono allegria e tradizione. È una forma di espressione culturale molto amata nelle feste e celebrazioni locali, rappresentando l'anima delle tradizioni ungheresi. Questa danza riflette la storia e l'identità del popolo, rendendola un patrimonio prezioso da preservare e tramandare.

Come si scrive la soluzione Ciarda

Hai trovato la definizione "Una caratteristica danza popolare ungherese" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

A Ancona

