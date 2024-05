La Soluzione ♚ Così per Tacito La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIC . Ecco la soluzione verificata per la definizione Così per Tacito. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Cosi per tacito: Disambiguazione – "tacito" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tacito (disambigua). publio cornelio tacito, talvolta indicato come gaio... Sic (pronuncia /'sik/) è un termine della lingua latina (sic, la cui traduzione letterale è "così") ed è usato spesso in italiano per indicare che "è proprio così" (Sic et simpliciter). Da questo termine deriva anche l'avverbio affermativo "sì" dell'italiano. Tale valore è evidente nel latino medioevale dell'opera di Pietro Abelardo Sic et non, il cui titolo significa "Sì e no". Solitamente è usato dagli editori e curatori in genere, nella citazione di un brano nella forma (sic), [sic], o, con maggiore evidenza, sic!, per sottolineare che l'errore (o comunque la difformità ortografica) sono riportati così come li si trova nel testo ...

Altre Definizioni con sic; così; tacito;