La Soluzione ♚ Li consultano i poeti La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RIMARI .

Curiosità su Li consultano i poeti: Durante il viaggio dall'olimpo all'ida, le dee si consultano sul passato e sull'aspetto di paride. i quattro immortali giungono dinnanzi al pastore, che... Il rimario è un'opera lessicografica affine ai comuni dizionari, dai quali si distingue per la particolarità dell'ordine in cui sono esposti i lemmi. In esso, infatti, le voci di dizionario sono esposte in base alla stringa che inizia con la vocale tonica e finisce con l'ultimo carattere della parola.

