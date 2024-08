La Soluzione ♚ Li fanno gli uccelli e i poeti La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VERSI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VERSI

Curiosità su Li fanno gli uccelli e i poeti: Nei metri regolari, consiste in «una successione di sillabe strutturata secondo certe regole» (in base al loro numero, alla dislocazione delle sillabe toniche e atone, e alla posizione degli accenti). Tipograficamente è delimitato dalla discesa a capo. Il verso è l'unità metrica base per la poesia, sia sotto il punto di vista ritmico che puramente visivo.

