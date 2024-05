La Soluzione ♚ Città del Messico nord-orientale La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : REYNOSA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Città del Messico nord-orientale. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Citta del messico nord-orientale: città del messico (in spagnolo ciudad de méxico, in sigla cdmx; in nahuatl altepetl mexihco) è la capitale del messico e una delle trentadue entità federative... Reynosa è una città messicana situata nel nord-est del paese nello stato federale del Tamaulipas, presso il confine con gli Stati Uniti d'America; è, inoltre, capoluogo della omonima municipalità. L'intera municipalità conta 608.891 abitanti (2010) e ha una estensione di 3138,97 km². La città ospita l'Aeroporto Internazionale Generale Lucio Blanco.

