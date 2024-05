La Soluzione ♚ Chiusura lampo di stoffa La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VELCRO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Chiusura lampo di stoffa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Chiusura lampo di stoffa: La cerniera lampo (anche "chiusura lampo", abbreviata in italiano "lampo", in alcuni paesi nota come zip) è un tipo di chiusura che serve ad unire in... Velcro è un'azienda britannica produttrice di una serie di prodotti di fissaggio a base meccanica compreso il sistema di chiusura a strappo in tessuto, commercializzato con l'omonimo marchio. Ufficialmente la società è la Velcro IP Holdings LLC, e commercia con il marchio Velcro Companies, fondata dallo svizzero George de Mestral.

