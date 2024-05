La Soluzione ♚ Caratteristica chitarra indiana La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SITAR . Ecco la soluzione verificata per la definizione Caratteristica chitarra indiana. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Caratteristica chitarra indiana: Importante sviluppo di questo tipo di chitarra è la chitarra indiana, usata in india e ricavata da una chitarra occidentale suonata in lap style, ma con... Il sitar è uno strumento musicale a corde dell'India settentrionale; è lo strumento della musica classica indiana più conosciuto in Occidente. Il termine sitar deriva probabilmente dal termine persiano seh-tar, che letteralmente significa tre corde ed in effetti esiste uno strumento iraniano chiamato setar che presenta caratteristiche simili; entrambi derivano da una evoluzione della cetra a sua volta derivante dalla lira, termine di origine persiana: al'ud (legno) e tar (corda).

