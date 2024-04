La Soluzione ♚ La chitarra indiana

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La chitarra indiana. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SITAR

Curiosità su La chitarra indiana: Panorama indiano, ma la tecnica con cui viene suonata risale a tempi antichissimi ed è la stessa usata per suonare la vichitra vina. la chitarra indiana è una... Il sitar è uno strumento musicale a corde dell'India settentrionale; è lo strumento della musica classica indiana più conosciuto in Occidente. Il termine sitar deriva probabilmente dal termine persiano seh-tar, che letteralmente significa tre corde ed in effetti esiste uno strumento iraniano chiamato setar che presenta caratteristiche simili; entrambi derivano da una evoluzione della cetra a sua volta derivante dalla lira, termine di origine persiana: al'ud (legno) e tar (corda).

