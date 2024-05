La Soluzione ♚ In bici si usa per curvare La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MANUBRIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione In bici si usa per curvare. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su In bici si usa per curvare: Solitamente in commercio si trovano basette a 43°, 45° o 50°. maggiore è l'angolo, maggiore è la capacità di curvare. in piano solitamente si utilizzano... Il manubrio è la parte della bicicletta o di una motocicletta, che permette il controllo della direzione della stessa mediante l'appoggio delle mani, potendo agire sullo sterzo di questa. È presente anche in altri tipi di veicoli come monopattini, segway, ecc.

Altre Definizioni con manubrio; bici; curvare;