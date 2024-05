La Soluzione ♚ Bagnava Moynaq La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARAL . Ecco la soluzione verificata per la definizione Bagnava Moynaq. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Bagnava moynaq: barnaba molnar" Il lago d'Aral (in kazako , Aral tengizi; in uzbeco , Orol dengizi; lett. "mare di isole"), talvolta chiamato mare d'Aral, è stato un lago salato di origine oceanica, situato alla frontiera tra l'Uzbekistan (nel territorio della repubblica autonoma del Karakalpakstan) ed il Kazakistan. Dal 1986 il processo di ritiro delle acque causato dallo sfruttamento delle risorse idriche dei due immissari principali Amu Darya e Syr Darya per la produzione intensiva di cotone (a partire dagli anni cinquanta), ne ha causato prima la separazione in un bacino più piccolo a nord e uno di maggiore estensione a sud ed infine il suo ...

