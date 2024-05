La Soluzione ♚ Annuncia l arrivo di un ambulanza La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIRENA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Annuncia l arrivo di un ambulanza. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Annuncia l arrivo di un ambulanza: Appena partorito. viene chiamato un medico, il dr. mathison, per sincerarsi delle condizioni dei due, mentre arriva l'ambulanza lei chiede al dottore come mai... La sirena (dal latino tardo sirena, classico siren – pl.: sirenes, trascrizione del greco Se, Seirn – pl.: See, Seirênes) è una creatura favolosa della mitologia classica, raffigurata con la parte superiore del corpo di donna, e quella inferiore di uccello, o, a partire dal Medioevo, di pesce. Il canto melodioso delle sirene ammaliava i naviganti e provocava naufragi.

