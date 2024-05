La Soluzione ♚ Una festa ebraica La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PURIM . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una festa ebraica. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una festa ebraica: Anche pasqua ebraica, è una festività ebraica che dura otto giorni (sette nel solo israele) e che ricorda la liberazione del popolo ebraico dall'egitto... La festività ebraica di Purim (in ebraico , "Sorti") cade il giorno 14 del mese ebraico di Adar. Ricorda eventi narrati nella Meghillà di Estèr, avvenimenti che risalgono al V secolo a.C. A Gerusalemme, a Susa (capitale della Persia) e nelle città cinte da mura ai tempi di Giosuè, la festa durava 2 giorni e si concludeva probabilmente al tramonto del 15 di Adar. Il digiuno del giorno precedente ricorda quello fatto da Ester e Mardocheo per invocare l'aiuto del Dio d'Israele nel far cambiare idea al Re Assuero, quando il perfido Amàn, consigliere del Re di Persia Assuero (Serse I), tramando per liberarsi degli ebrei, con l'autorità ...

Altre Definizioni con purim; festa; ebraica;