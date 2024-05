La Soluzione ♚ Tutt altro che stentorea La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ROCA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Tutt altro che stentorea. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Tutt altro che stentorea: tutto altro che stentorea" Cabo da Roca è un capo situato a 140 metri sul livello del mare sulla costa portoghese, nella frazione di Colares del comune di Sintra, distretto di Lisbona. Il poeta Luís Vaz de Camões nel canto VIII de I Lusiadi lo definì come “Aqui... Onde a terra se acaba e o mar começa...” (in italiano Qui... dove la terra finisce e il mare comincia...) e questa frase è incisa sulla lapide del monumento in pietra che celebra la particolarità del luogo: infatti, essendo situato a 38° 47' di latitudine nord e a 9° 30' di longitudine ovest, è il punto più occidentale dell'Europa continentale. Luogo di grande affluenza turistica, il capo è facilmente ...

Altre Definizioni con roca; tutt; altro; stentorea;