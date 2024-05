La Soluzione ♚ Un tratto di scale La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RAMPA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un tratto di scale. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un tratto di scale: Progetto di riferimento. scalea (scalìa in calabrese, skalia in greco bizantino) è un comune italiano di 11 387 abitanti della provincia di cosenza in... La rampa è un elemento architettonico che congiunge due piani con diverse quote, cioè posti ad altezze diverse. In geometria descrittiva una rampa può essere piana o elicoidale. La pendenza di una rampa pedonabile deve essere al massimo dell'8% salvo eccezioni, per facilitarne l'utilizzo anche da parte di portatori di handicap.

